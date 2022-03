Nhắc nhở người nhà bệnh nhân đeo khẩu trang, 2 nhân viên y tế bị hành hung

Chiều 16/3, ông Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Thị uỷ An Khê (tỉnh Gia Lai), cho biết Thường trực Thị uỷ đã chỉ đạo công an xử lý nghiêm vụ nhân viên Trung tâm y tế thị xã An Khê bị hành hung khi làm nhiệm vụ.

Theo bản tường trình, vào lúc 20h45 ngày 15/3, theo sự phân công của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, bác sĩ Đặng Thị Thanh Nga cùng các điều dưỡng Huỳnh Thị Kim Thu, Nguyễn Trung Phong và Nguyễn Thị Thảo trực tại Khoa Hồi sức cấp cứu.