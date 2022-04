Nhạc kịch "Người cầm lái" tôn vinh hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hôm nay (12/4), tại Hà Nội, Nhà hát Công an Nhân dân đã tổ chức họp báo giới thiệu vở nhạc kịch "Người cầm lái". Tác phẩm được dàn dựng, công diễn nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 40 năm ngày thành lập Nhà hát Công an Nhân dân (24/4/1982 - 24/4/2022).

Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân cho biết, nhạc kịch "Người cầm lái" do Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an chỉ đạo, Nhà hát Công an Nhân dân tổ chức thực hiện. Cố vấn nghiệp vụ Công an Nhân dân: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy.

Một phân cảnh được hé lộ trong vở nhạc kịch "Người cầm lái" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cố vấn nghệ thuật: PGS.TS, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Cố vấn âm nhạc: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đây là dự án nhạc kịch đầu tiên của Nhà hát Công an Nhân dân, khai thác đậm nét hình tượng Bác Hồ với lực lượng Công an Nhân dân, đặc biệt là lực lượng điệp báo trong kháng chiến. Vở nhạc kịch quy tụ đội ngũ làm nghề "hùng hậu" với gần 200 nghệ sĩ, rất nhiều tên tuổi trong các lĩnh vực sân khấu, âm nhạc, múa.