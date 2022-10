Nhạc của Kanye West có bị xóa sổ?

Thời điểm ấy, lệnh cấm chỉ áp dụng với các “nội dung mang tính thù hằn”, bao gồm các bài hát chứa thông điệp kích động, phân biệt chủng tộc. Theo đó, Kelly không vi phạm tiêu chuẩn này. Ngay lập tức, công chúng chỉ trích Spotify và các dịch vụ phát nhạc trực tuyến khác đang “tiếp tay” cho những tên tội phạm như nhà sản xuất Phil Spector và Jim Gordon, người đồng sáng tác ca khúc Layla với Eric Clapton.



Ca sĩ R. Kelly trong phiên tòa hồi tháng 6. Ảnh: Variety.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Spotify lên tiếng: “Chúng tôi không phải thẩm phán hay bồi thẩm đoàn. Spotify không cho phép nội dung có mục đích kích động hận thù hoặc bạo lực, phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay người khuyết tật, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục của cá nhân. Spotify sẽ xóa những nội dung vi phạm tiêu chuẩn như cách chúng tôi vẫn làm".

Theo cây bút Jem Aswad của Variety, trách nhiệm xác định hành vi và cung cấp sản phẩm cho dịch vụ phát nhạc trực tuyến thuộc về chủ sở hữu bản quyền, thường là một hãng thu âm. Thông thường, các dịch vụ này chỉ chặn một ca khúc khi nó được xác định chứa nội dung thù địch.

Danh mục ca khúc của R. Kelly vẫn có sẵn trên các dịch vụ phát trực tuyến chính do Sony Music cung cấp, ngoại trừ lần hợp tác với Lady Gaga trong Do What U Want vì giọng ca Telephone yêu cầu xóa bài hát.