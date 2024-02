Nhạc của BLACKPINK, BTS và một nửa Kpop đã đồng loạt 'bay màu' khỏi TikTok

Vào đầu năm 2024, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Universal Music Group (UMG) gỡ bỏ tất cả các bài hát của các ca, nhạc sĩ ký kết phát hành ra khỏi nền tảng TikTok.

Vào chiều 27/2, cộng đồng mạng Kpop lại thêm một lần “đứng tim" khi hàng loạt những bản hit đình đám của BLACKPINK, BTS và hàng loạt nhóm nhạc Kpop đã bị gỡ bỏ âm thanh vì vấn đề bản quyền.

Cụ thể hơn, gần như toàn bộ bài hát của BLACKPINK, bao gồm cả các bài hát solo của 4 thành viên đã bị gỡ khỏi TikTok. Khi truy cập vào kênh TikTok của BLACKPINK, 90% các video trên kênh này đã bị xóa bỏ hoàn toàn âm thanh.

Hay như hai ca khúc Sound Standing Next To You và Seven của Jungkook (BTS) đã bị gỡ khỏi TikTok vì vấn đề bản quyền. Hàng loạt những video sử dụng âm thanh của hai ca khúc này trên kênh của BTS và Jungkook tại nền tảng TikTok đều đã bị tắt tiếng. Ngoài ra khi truy cập vào kênh TikTok của BTS, nhiều ca khúc cũng đã bị loại bỏ trên nền tảng này.



Hàng loại video sử dụng âm thanh các bản hit của BLACKPINK hay solo của các thành viên đều đã bị gỡ bỏ khỏi TikTok