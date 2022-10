Nhạc chế tràn lan và sự vô cảm của nghệ sĩ Việt

Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm và đoạn nhạc chế nhanh chóng được VTV24 nhắc đến trong chương trình Thị hiếu và công chúng - Sản phẩm nhiều lượt xem chưa chắc đã là sản phẩm tốt. Theo đánh giá của nhà đài, những bản nhạc chế này không chỉ có ca từ vô nghĩa mà còn phá nát tuổi thơ của nhiều người, khiến giới trẻ tiếp cận nguyên tác một cách sai lệch.

Thực tế, đoạn nhạc chế Doreamon này vốn xuất hiện từ lâu. Khoảng hơn chục năm trước, nhiều người đã tìm cách trộn giai điệu bài hát Say you will (Tokyo Square) và phần lời tự viết dựa trên các nhân vật truyện tranh Doraemon. Về cơ bản đoạn, nhạc vẫn phản ánh đúng câu chuyện nổi tiếng, được thiếu nhi Việt Nam yêu thích với nội dung cụ thể như sau: “Má Chaien thì nghèo, má Xeko thì giàu còn Chaien luôn ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Xuka, hái hoa hồng tặng cho Xuka. Nếu Xuka bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời”.

Trong khi đó, ca từ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng lại đảo lộn vị trí các nhân vật, tạo thành phiên bản vừa phi lý vừa phản cảm. Không chỉ làm sai lệch nội dung bộ truyện đến từ Nhật Bản, cây hài còn khiến người nghe ức chế việc bôi nhọ các nhân vật quá đỗi quen thuộc. Trong đó có những câu phản cảm và lố lăng, điển hình là câu “Chaien bằng lòng lấy Nobita làm chồng” sau đó sinh con.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu anh hát ca khúc này trên sóng truyền hình. Cây hài từng hát trong nhiều chương trình thực tế, chẳng hạn game show Cặp đôi hài hước chiếu trên Truyền hình Vĩnh Long năm 2017, hay game show Sàn đấu ca từ trên HTV7 năm 2019. Tuy nhiên, chỉ đến khi xuất hiện trên TikTok, đoạn video bài nhạc chế mới được lan truyền mạnh mẽ, tác động nhiều đến người xem và bị phê phán mạnh mẽ.