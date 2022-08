Nhắc anh tắt nhạc đi ngủ, em trai bị đâm chết

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Hiệp Cát đã huy động lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo về Công an huyện Nam Sách, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương để xử lý. Trong đêm qua, người anh trai đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Báo Trí Thức Trẻ cho biết, anh H. mới đi nước ngoài về. Trong cuộc sống hằng ngày, 2 anh em vẫn bình thường, không có mâu thuẫn. Người anh là Phan Văn Huân cũng không có tiền án, tiền sự.