Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành in 96% sách giáo khoa cho năm học mới

Đại diện nhà xuất bản cho biết thêm, công tác triển khai in sách giáo khoa luôn được đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. "Chúng tôi đã lựa chọn nhà in theo phương thức mua sắm dịch vụ in rộng rãi (đấu thầu rộng rãi) kết hợp với các phương thức in khác để huy động tối đa năng lực của các nhà in trong cả nước nhằm có đủ sách phục vụ học sinh trước khai giảng năm học mới", vị này nói thêm.

Sau khi hoàn thành công tác lựa chọn, nhà xuất bản khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các nhà in đẩy nhanh tiến độ, tổ chức làm thêm ca, thêm giờ… để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.