Nhà xe bị tố ép khách 3 lần chuyển tiền vé mới cho xuống

Một nhà xe tuyến Đà Nẵng - Lạng Sơn bị hành khách phản ánh có hành vi bắt khách chuyển tiền vé nhiều lần, đe dọa, xúc phạm khách. Ngày 24/9, Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng đã có biên bản họp, giải quyết khiếu nại đối với hoạt động vận tải hành khách của nhà xe Luật Thùy (Hợp tác xã vận tải Cao Lộc), chạy tuyến Đà Nẵng - Lạng Sơn. Nhà xe này bị ông N.H.T. (trú Hà Tĩnh) phản ánh nhân viên có hành vi đe dọa, xúc phạm, lạm thu tiền vé khi đi xe. Theo phản ánh, ngày 1/9, ông T. lên xe khách từ Đà Nẵng về thành phố Vinh (Nghệ An). Trên đường đi, phụ xe yêu cầu ông nộp 300.000 đồng tiền vé xe, hành khách này đã chuyển khoản. Nhà xe thả khách xuống đường tránh thành phố Vinh, cách điểm đến hơn 10km (Ảnh: Hành khách cung cấp). Lúc sau, phụ xe lại yêu cầu nam hành khách chuyển tiền một lần nữa với lý do tài khoản chưa nhận được. Ông T. không chuyển tiền vì cho rằng trước đó đã chuyển thành công. Lúc này, ông bị chủ và phụ xe quát nạt, xúc phạm, đòi đuổi xuống đường. Cũng theo phản ánh, ông T. đã chuyển thêm 100.000 đồng sau đó (theo yêu cầu của chủ xe, tiền vé là 400.000 đồng). Khi xe đến đường tránh thành phố Vinh, ông T. yêu cầu nhà xe kiểm tra tài khoản và dừng xe trả khách, nhân viên lại yêu cầu ông chuyển tiếp 400.000 đồng, nếu không sẽ chở luôn ra Bắc. Ông T. chấp nhận chuyển tiền thì nhà xe cho xuống tại vị trí cách hơn 10km so với điểm cần đến. Như vậy, theo phản ánh của ông T., với 3 lần chuyển khoản, ông phải trả 800.000 đồng so với 300.000 đồng mà phụ xe đã nói ban đầu. Tiếp nhận sự việc, Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp với nhà xe Luật Thùy. Tại đây, nhà xe nhìn nhận thái độ phục vụ khách chưa tốt và hứa sẽ liên hệ với khách để xin lỗi, hoàn tiền, nếu tiếp tục vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho rằng, nhà xe đã có hành vi kinh doanh không lành mạnh, làm mất hình ảnh tại bến xe trung tâm thành phố. Công ty yêu cầu nhà xe chấn chỉnh thái độ phục vụ, xử lý nhân viên vi phạm, khắc phục hậu quả xảy ra, bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần cho hành khách. Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cũng nêu rõ nếu nhà xe tiếp tục tái phạm, đơn vị sẽ làm văn bản đề nghị cắt tuyến, từ chối không cho các xe hoạt động trong bến. Công ty sẽ gửi văn bản đến các cấp từ chối vĩnh viễn nhà xe tham gia khai thác tại bến xe Đà Nẵng. Liên quan sự việc, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn yêu cầu Hợp tác xã vận tải Cao Lộc, nhà xe Luật Thùy làm rõ nội dung phản ánh của hành khách. Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cũng yêu cầu tạm đình chỉ xe bị phản ánh đến khi có báo cáo kết quả xác minh, xử lý.