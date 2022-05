Nhà vườn ở Long An, lấy ý tưởng từ công trình cổ, cánh cửa thiết kế độc lạ

Ngôi nhà vườn ở Cần Đước (Long An) do kiến trúc sư Phan Tất Hội dành tâm huyết thiết kế và thi công tặng bố mẹ an hưởng tuổi già. Trên mảnh đất rộng 1000m2, anh cho xây dựng ngôi nhà 120m2, phần còn lại là sân, vườn và hồ nước điều hòa. Tổng chi phí hoàn thiện công trình khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngôi nhà mái dốc, phù hợp khí hậu địa phương, tránh nước mưa đọng và rất mát mẻ.

Chị Lê Ái – bà xã của kiến trúc sư Phan Tất Hội chia sẻ, hai vợ chồng chị đang sống ở Đà Lạt (Lâm Đồng), bố mẹ chồng sống ở Long An. Khi xây ngôi nhà này xong, chị và ông xã đã phải dành nhiều thời gian thuyết phục bố mẹ chuyển từ khu phố xá nhộn nhịp về đây sống. Bởi việc rời xa nơi đã gắn bó hàng chục năm với người lớn tuổi không phải là điều dễ dàng.

Chị tâm sự: “Mảnh đất này của bố mẹ chồng tôi. Cách đây 5 năm, ông bà mỗi ngày đều chạy xe máy hơn 5km để tưới từng cây dừa, cây nhãn, cây bơ và cây mai. Sự chăm sóc, yêu thương từng ngọn cây, ngọn cỏ của ông bà đã biến nơi đây thành nơi “đất lành, chim đậu, cây trái sum suê”.

Ý tưởng công trình được học hỏi từ ngôi nhà cổ 100 tuổi cách khu đất 200m.

“Từ xưa nhà Việt truyền thống đã mang vẻ đẹp rất riêng. Vợ chồng tôi lưu giữ, học hỏi và giữ gìn những giá trị văn hoá đó nhưng sử dụng ngôn ngữ hiện đại hơn để phù hợp văn hoá, nhu cầu sử dụng hiện tại”, chị Lê Ái nói.

Theo chị Ái, cái khó nhất của ngôi nhà là tối ưu hóa chi phí và tôn trọng những thứ mang đặc tính địa phương mà vẫn giữ được tiêu chuẩn của một không gian nghỉ dưỡng tiêu chuẩn.

Trong đó cũng bao gồm việc giao tiếp, trao đổi với thợ địa phương để họ hiểu được tinh thần và ý đồ của mình vào công trình, sử dụng vật liệu, tôn trọng khí hậu…

Một số hình ảnh phối cảnh của nhà.

Điểm độc đáo nữa trong ngôi nhà này là cánh cửa gỗ. Cánh cửa được kiến trúc sư Phan Tất Hội và người bác dành rất nhiều thời gian, tâm huyết.

Khi có gió, cần không gian kín đáo, gia chủ chỉ cần gập các phần chớp trên cửa, còn bình thường có thể mở ra để lấy gió và ánh sáng vào nhà.