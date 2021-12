Nhà vô địch US Open Emma Raducanu dương tính với COVID-19

Tay vợt nữ vừa vô địch US Open đến tham dự giải này cùng rất nhiều đồng nghiệp nổi tiếng: Rafael Nadal (Tây Ban Nha), Andy Murray (Anh), Andrey Rublev (Nga), Casper Ruud (Na Uy), Dennis Shapovalov (Canada). Ở giải này, Emma Raducanu sẽ đấu với Belinda Bencic, tay vợt vừa giành HCV đơn nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Đây cũng là giải đấu mà cô gái trẻ người Anh trình làng HLV mới là Torben Beltz. Tuy nhiên, việc bị dương tính khiến Emma không thể tham dự và cái tên tay thế được dự kiến là Ons Jabeur, tay vợt người Tunisia từng vào đến tứ kết Wimbledon 2021.

"Tôi rất mong được thi đấu trước những người hâm mộ ở đây tại Abu Dhabi, nhưng thật không may sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19, tôi sẽ phải hoãn lại cho đến khi có cơ hội tiếp theo", Raducanu nói. Hiện tại nhà vô địch US Open đang phải cách ly và điều trị và hi vọng sớm trở lại thi đấu.