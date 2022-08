Nhà văn Hữu Ước triển lãm tranh: Vẽ là sự giải thoát cho sự bế tắc của văn chương

Một số tác phẩm vẽ thiên nhiên được trưng bày tại triển lãm



“Vẽ là một sự giải thoát cho sự bế tắc của văn chương. Trong các hoạt động nghệ thuật, có lẽ vẽ là tự do nhất và cả cuộc đời của tôi luôn phấn đấu cho sự tự do. Khi tôi được tự do với suy nghĩ của tôi, với hành động của tôi, với nhân vật của tôi thì tôi nghĩ tác phẩm đó thành công. Một ngày mà tôi không viết, không vẽ được gì tôi cảm thấy rất buồn. Thông qua các tác phẩm này tôi mong muốn thỏa mãn cái nhìn của tôi về cuộc sống”, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước chia sẻ.