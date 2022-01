Nhà tù miền Bắc Yemen trúng không kích trong đêm, hơn 200 người thương vong

Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) hôm 21/1 cho biết: "Đêm 20/1, nhà tù Sa'ada City Remand bị tấn công trong một cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu. Bệnh viện Al-Gumhourriyeh trong thành phố đã tiếp nhận 138 người bị thương và 70 người chết. Họ quá tải đến mức không thể nhận thêm bệnh nhân".

Tổ chức này cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. Do đó, chưa thể thống kê chính xác số người thiệt mạng và bị thương.

Được biết, vụ không kích xảy ra 5 ngày sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) làm 3 người thiệt mạng.

Theo đề nghị của UAE, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp khẩn trong ngày 21/1, về các vụ tấn công của Houthi nhằm vào UAE. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã lên án các cuộc do Houthi tiến hành tại Abu Dhabi.

Trước thềm cuộc họp, Na Uy-nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng này cũng lên án các vụ không kích mới nhất tại Yemen làm nhiều người thiệt mạng.

Cuộc xung đột ở Yemen bắt đầu xảy ra hồi năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa. Số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy đến cuối năm 2021, khoảng 377 nghìn người Yemen thiệt mạng do xung đột, nạn đói và bệnh tật.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng tại Yemen cũng đẩy hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, nhiều người rơi vào cảnh thiếu ăn. Liên hợp quốc đã gọi đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất của thế giới.