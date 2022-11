Nhà Trắng sẽ ra sao nếu ông Trump quay trở lại nắm quyền vào năm 2024?

Các cử tri đảng Cộng hòa cũng thể hiện lòng trung thành với ông Trump hoặc ít nhất là tầm nhìn của ông đối với đảng, khi ủng hộ 82% ứng cử viên không đương nhiệm mà cựu tổng thống hậu thuẫn trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

Ông Trump cũng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ở những bang bầu cử sơ bộ sớm. Một cuộc thăm dò ở bang Iowa do một nhóm ủng hộ ông DeSantis thực hiện vào mùa hè cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 38% so với chỉ 17% của Thống đốc bang Florida. Vào tháng 8, một cuộc thăm dò ở New Hampshire do Đại học Saint Anselm College thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 50% và con số này ở ông DeSantis là 29%. Gần đây nhất, cuộc thăm dò của Susquehanna Polling & Research vào cuối tháng 10 ở bang Nevada chỉ ra rằng, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump và ông DeSantis lần lượt là 41% và 34%.

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, vì vậy những con số trên có thể thay đổi. Tuy nhiên, FiveThirtyEight cho rằng các cuộc thăm dò sơ bộ trên toàn quốc trong nửa đầu năm trước cuộc bầu cử có khả năng dự báo khá chính xác. Phân tích dữ liệu từ năm 1972-2016 cho thấy, những ứng cử viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ở mức 40-50% trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc có thể giành được 75% cơ hội được đề cử làm ứng viên của đảng.

Trong khi đó, ông Trump đang đối mặt với nhiều chỉ trích về sự thể hiện đáng thất vọng của các ứng viên cùng đảng Cộng hòa được ông hậu thuẫn. Một số thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa đổ lỗi một phần do ông khiến đảng này không giành được quyền kiểm soát Thượng viện và không tạo được “làn sóng đỏ” để nhanh chóng giành được Hạ viện.

Nếu có, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ ra sao?

Nếu ông Trump lọt vào cuộc tổng tuyển cử, câu hỏi đặt ra liệu cựu tổng thống có cơ hội chiến thắng hay không? Vox nhận định rằng, nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào 2 năm tới, nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông sẽ không giống với nhiệm kỳ đầu tiên.