Nhà tiên tri mù Vanga đã dự đoán đúng điều gì cho năm 2024?

Hãy cùng nhìn lại những dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga cho năm 2024. Điều gì đã trở thành hiện thực và điều gì vẫn chưa? Nhà tiên tri mù Baba Vanga vốn được tôn sùng là “Nostradamus vùng Balkan” nhờ khả năng dự đoán các sự kiện toàn cầu, đã đưa ra nhiều dự đoán có vẻ chính xác cho năm 2024. Bà Vanga là người Bulgaria, tên thật là Vangeliya Pandeva Gushterova. Bà sinh năm 1911, nổi tiếng khắp châu Âu nhờ những lời tiên tri về thảm họa Chernobyl và cái chết của Công nương Diana. Vanga cho biết bà có khả năng nhìn thấy tương lai sau khi mất thị lực vào năm 12 tuổi do một cơn bão bất thường xảy ra tại ngôi làng nhỏ ở khu vực núi Rupite, cách Thủ đô Sofia 100 dặm. Về năm 2024, bà đã đưa ra một số dự đoán gây lo ngại, từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến việc sử dụng vũ khí sinh học trong chiến tranh. Trước khi chúng ta nói về năm 2025, hãy cùng nhìn lại những dự đoán của bà cho năm 2024. Điều gì đã trở thành hiện thực và điều gì vẫn chưa? Bà Vanga từng đưa ra một số dự đoán về năm 2024 Khủng hoảng kinh tế toàn cầu Bà Vanga dự đoán một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ làm gia tăng căng thẳng. Tại Vương quốc Anh, mặc dù nền kinh tế có tăng trưởng nhẹ, nhưng hàng triệu người vẫn phải chật vật sống với hóa đơn điện, nước cao ngất ngưởng và giá thực phẩm leo thang. Trong khi năm 2024 chứng kiến sự xuất hiện của 141 tỷ phú mới thì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và những hệ quả tăng giá sau đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến người dân toàn thế giới. Thách thức về môi trường Ít ai có thể phủ nhận dự đoán này. 2024 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đã cho thấy những ảnh hưởng rõ rệt của môi trường trên toàn cầu. Tại Valencia, Tây Ban Nha, người dân vẫn đang vật lộn để khắc phục hậu quả từ trận lũ quét kinh hoàng khiến 220 người thiệt mạng. Nhiều người bị mắc kẹt trong xe hoặc trong nhà khi bức tường nước ập đến. Cơn bão kinh hoàng Beryl đã tàn phá một số khu vực ở vùng Caribe và Mỹ. Với sức gió đạt đỉnh hơn 160 dặm/giờ, đây là cơn bão cấp 5 sớm nhất từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương trong vòng một thế kỷ. Mùa bão ở Philippines cũng chứng kiến 6 cơn bão trong vòng một tháng – một con số đáng kinh ngạc. Những tiến bộ y học Theo tờ Mirror, bà Baba Vanga cũng có vẻ chính xác khi dự đoán các tiến bộ trong điều trị ung thư và bệnh Alzheimer. Năm nay, các xét nghiệm mới đã có thể phát hiện ung thư ở trẻ em dưới 18 tuổi và cách điều trị ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, những người mắc bệnh Alzheimer cũng được tiếp thêm hy vọng khi các thử nghiệm lâm sàng mới cho thấy có thể làm chậm tiến trình của căn bệnh này. Tại Vương quốc Anh, lần đầu tiên các phương pháp điều trị giảm nhẹ bệnh cũng đã được phê duyệt để đưa vào áp dụng. Dự đoán chưa thành hiện thực và điều gì có thể xảy ra vào 2025? Một lời tiên tri của bà Vanga may mắn chưa trở thành hiện thực là việc sử dụng vũ khí sinh học. Bước sang năm mới, các dự đoán của Baba Vanga vẫn tiếp tục gây tò mò và lo ngại. Một trong số đó là một cuộc chiến ở châu Âu giữa 2 quốc gia. Bà Baba Vanga cũng tiên đoán rằng con người sẽ đạt được khả năng thần giao cách cảm và lần đầu tiên tiếp xúc với sự sống ngoài hành tinh.