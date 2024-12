Nhà thờ Đức Bà lung linh rực sáng trước Giáng sinh

Hàng ngàn đốm sáng bừng lên rực rỡ, thắp sáng từ đỉnh chóp tháp chuông, lan khắp khu vực mái dốc cho đến bờ tường… khiến cho nhiều người dân và du khách ồ lên thích thú. Còn đúng 3 tuần nữa là đến Noel. Tuy chưa chính thức thắp sáng nhưng có thể thấy, hệ thống đèn led trang trí đã phủ gần như toàn bộ khối công trình nhà thờ Đức Bà. Đây cũng là điểm khác biệt dễ nhận thấy so với năm trước, khi hệ thống chiếu sáng chỉ được phủ đèn tại 2 tháp chuông phía trước. Trong buổi vận hành kiểm tra kỹ thuật, bất ngờ hàng ngàn - hàng vạn đốm sáng bừng lên rực rỡ, thắp sáng từ đỉnh chóp tháp chuông, lan khắp khu vực mái dốc cho đến bờ tường… khiến cho nhiều người dân và du khách ồ lên thích thú. Những đốm sáng li ti thắp sáng cả khu vực khiến đông đảo người dân và du khách trầm trồ, không ngớt lời ngợi khen và chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Nhìn bên ngoài, nhà thờ Đức Bà như khoác lên mình màu áo mới, rực sáng với dàn đèn giăng kín từ đỉnh đến chân tháp. Ánh sáng lung linh với hàng ngàn ánh đèn led, thu hút đông đảo người dân và du khách ghé đến tham quan, chụp ảnh. Năm thứ 7 cuộc đại trùng tu, dù đang trong quá trình thi công nhưng nhà thờ vẫn trang trí với diện mạo rực rỡ, bắt mắt, tạo sự thích thú cho nhiều người. Khung cảnh rực rỡ khiến không khí tại ngôi giáo đường hơn 100 năm tuổi càng trở nên rộn ràng hơn trước ngày lễ mừng Chúa giáng sinh. Trước đó vào buổi sáng, đội công nhân kỹ thuật đã thả dây, neo mình trên mái dốc nhà thờ để căng dây và lắp đặt hệ thống dây đèn led chiếu sáng. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật và độ an toàn cao nên mọi người ai nấy đều tỉ mỉ và tuân thủ quy trình an toàn. Đến chiều, từng hàng dây đèn led đã được lắp đặt, chờ vận hành thử. Tại khu vực trung tâm Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút vạn lượt du khách ghé đến tham quan mỗi ngày. Từ tháng 7/2017, nơi đây chính thức khởi công trùng tu, sửa chữa; dự kiến cuộc đại trùng tu sẽ hoàn thành vào năm 2027.