Nhà thầu tại Việt Nam đăng bản đồ thiếu Hoàng Sa - Trường Sa gây phẫn nộ

Đơn vị tổ chức sự kiện concert Gemini Fourth xin lỗi hai lần vì đăng thiếu quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. Cư dân mạng phản ứng gay gắt, tiếp tục yêu cầu đơn vị này phải xin lỗi bằng tiếng Anh. Hôm 17/9, NJoin - đơn vị tổ chức sự kiện và bán vé concert Gemini Fourth tại Việt Nam gây phẫn nộ khi “bỏ quên” quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, đảo Phú Quốc khi đăng tải bản đồ Việt Nam, kèm đường link bán vé. Hành vi của nhà thầu bị khán giả chỉ trích khi không tôn trọng Việt Nam. Bài viết bị xóa ngay sau khi bị cư dân mạng phát hiện sai lầm, nhưng bên này vẫn đăng bài kêu gọi mua vé.

Nhà thầu concert Gemini Fourth tại Việt Nam đăng bản đồ thiếu Hoàng Sa và Trường Sa “Đang kiếm tiền trên đất Việt Nam mà không biết tôn trọng đất nước của họ thì thầu làm gì nữa”, “Nguyên công ty làm ăn thiếu chuyên nghiệp”, “Đăng bài mà không kiểm duyệt, vậy là yếu kém trong tổ chức rồi”… các ý kiến để lại. Một tiếng xảy ra sự việc, đơn vị này đã đăng tải lời xin lỗi trên fanpage nhưng tiếp tục nhận tương tác “phẫn nộ” từ cộng đồng mạng. Khán giả cho rằng lời xin lỗi của đơn vị lấp liếm, không có thành ý. Phía đơn vị tổ chức sau đó đăng thư xin lỗi, cho biết họ đã ngay lập tức xoá bài và đưa ra lời kiểm điểm về sự thiếu sót của mình. Tuy nhiên, vì đội ngũ nhân sự còn non trẻ nên đã vội vàng gửi đến lời xin lỗi chưa thật sự đầy đủ thành ý. “Ban lãnh đạo NJoin thay mặt toàn bộ đội ngũ, xin gửi đến mọi người lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất. Chúng tôi hiểu rằng, việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam và việc đăng bài có bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lỗi không thể chấp nhận được. Chúng tôi xin nhận lỗi và khẳng định thật rõ ràng về lập trường của mình: ‘Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, là bất khả xâm phạm’”. Phía đơn vị này nói sự việc là bài học đắt giá để họ rà soát kỹ lưỡng nội dung, đồng thời chấn chỉnh nhân sự để không xảy ra sự việc tương tự. Khán giả Việt tiếp tục yêu cầu đơn vị tổ chức gửi lời xin lỗi bằng tiếng Anh để khán giả quốc tế hiểu được. Trước đó, fanpage này chỉ đăng tải nội dung tiếng Anh. Gemini Fourth run the world concert in Vietnam ấn định tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM ngày 19/10. Đây là sự kiện thuộc chuyến lưu diễn châu Á của Lan Gemini (Norawit Titicharoenrak) và Fourth (Nattawat Jirochtikul) - hai nam diễn viên phim đam mỹ Thái Lan được chú ý sau series phim học đường My school president chiếu năm 2022. Theo Tiền Phong