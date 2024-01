Nhà thầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tranh thủ đúc dầm, làm cầu vượt

Ban quản lý dự án cũng đề nghị UBND huyện Long Thành và TP Biên Hòa chỉ đạo các phòng ban, phường xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đối với các hồ sơ do Ban quản lý chuyển đến để kịp thời lập phương án bồi thường. Ban quản lý cũng đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường giảm bớt thủ tục sao lục hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đã được cấp phép.

Việc mặt bằng không liền khoảnh khiến các công trình thi công xen lẫn với đường dân sinh của người dân rất bất tiện. "Chúng tôi phải tận dụng từng diện tích mặt bằng sạch để thi công sớm các hạng mục vì nếu đợi có hết mặt bằng mới khởi công tiến độ chắc chắn chậm tiến độ", đại diện nhà thầu chia sẻ.

Những ngày cuối tháng 1, phóng viên ghi nhận tại công trường khu tái định cư Long Đức (xã Long Đức, huyện Long Thành), công nhân, kỹ sư, máy móc hối hả tăng tốc thi công trải đá dăm, lu lèn nền đường, ngầm hóa cáp quang, dây điện… Hình hài hạ tầng của khu dân cư đã hiện ra như đường nhựa, vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện, đèn đường...

Theo đại diện Công ty Cao su Đồng Nai, nhà thầu thi công khu tái định cư Long Đức, đến nay dự án đã hoàn thiện hơn 60% kế hoạch. Dự kiến khoảng tháng 4 sẽ hoàn chỉnh hạ tầng, chủ đầu tư bắt đầu đón người dân bốc thăm vào xây nhà, ổn định cuộc sống. Sau khi hoàn thành, khu tái định cư Long Đức sẽ được bố trí cho khoảng 840 hộ dân nhường đất cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về sinh sống.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6/2023 có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km, qua Bà Rịa - Vũng Tàu là 19,7km.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 18,2km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.