Nhà tài trợ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chấm dứt hợp đồng, khởi kiện ông Nawat

Ông Nawat Isarakraisil đang vướng phải nhiều scandal, trong đó có lùm xùm chê bai ngoại hình Miss Grand Việt Nam Đoàn Thiên Ân.

Cụ thể sau cuộc thi, ông Nawat Itsaragrisil cho biết lý do đại diện Việt Nam Thiên Ân không có mặt trong top 10 vì có phần hình thể không cân đối "lưng dài, hông to", không đáp ứng được tiêu chí hình thể của cuộc thi. Tối 30/10, BTC cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 công bố hoa hậu Philippines – Roberta Angela Tamondong thay thế hoa hậu Mauritius - Yuvna Rinishta là á hậu 5 nhưng không nêu lý do lựa chọn.

Sau cuộc thi, trang Instagram của cuộc thi đã tụt hơn 2 triệu người theo dõi. Ngoài ra, khán giả còn bức xúc khi đêm thi chung kết trở thành nơi để ông Nawat khiêu khích chiến tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khi để dòng chữ "MU" trên quả địa cầu bị chữ "MGI" (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đánh bật ra.