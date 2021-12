Nhà sản xuất lên tiếng vụ phát ngôn "ly hôn nếu vợ không sinh con trai"

Your browser does not support the audio element.

Vài ngày trở lại đây, chàng trai tên Công Hoàng (30 tuổi) bị dư luận phản ứng dữ dội vì phát ngôn trên sóng truyền hình. Cụ thể, trong tập 4 chương trình Hành lý tình yêu, Công Hoàng nói mình là người Huế và đưa ra những quan điểm "khắt khe" trong việc chọn vợ tương lai.

Công Hoàng sẽ "ly hôn nếu vợ không sinh được con trai". Rất nhiều bình luận bày tỏ sự đồng tình với cố vấn Lê Hoàng khi ông phản đối quan điểm này, và không đồng tình với quan điểm tạo áp lực cho người phụ nữ về việc phải sinh con trai để nối dõi của Công Hoàng.

Phát ngôn của Công Hoàng dậy sóng những ngày qua.

Trước sự việc gây tranh cãi này, PV Dân trí đã liên hệ phía TVHub - nhà sản xuất chương trình. Đến nay, đại diện ê-kip sản xuất đã chính thức lên tiếng về câu chuyện nói trên.