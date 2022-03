Nhã Phương xử phạt con, Trường Giang nói câu làm vợ 'điếng người'

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip khiến nhiều người bật cười, một số tỏ ra đồng cảm với Trường Giang, đặc biệt là hội "sợ nóc nhà".



Nhã Phương - Trường Giang.

Nhã Phương - Trường Giang kết hôn vào năm 2018 sau thời gian hẹn hò sóng gió. Đến đầu năm 2019, cặp đôi chào đón trái ngọt hôn nhân đầu lòng là một ái nữ, đặt tên thân mật Destiny.