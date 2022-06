Nhã Phương thanh lịch, Dược sĩ Tiến mang thú bông đi xem phim Trịnh

Your browser does not support the video tag.

Clip Nhã Phương và Dược sĩ Tiến đi thảm đỏ ở buổi ra mắt phim về Trịnh Công Sơn.

Một số hình ảnh khác:



Bùi Lan Hương tái hiện phân cảnh cởi guốc và hát chân trần đã tạo nên danh tiếng “Nữ hoàng chân đất” của danh ca Khánh Ly.



Bùi Lan Hương - NS Trần Lực và Avin Lu. Đây cũng là 2 diễn viên vào vai Trịnh Công Sơn thời trẻ và trung niên.





4 nàng thơ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim.



Hoàng Hà vai Dao Ánh



Các diễn viên vào vai hội bạn thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bên cạnh đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



Nhạc sĩ Đức Trí phụ trách phần âm nhạc trong phim.



Thu Trang - Tiến Luật



Á hậu Hoàng My



Á hậu Hoàng Oanh



Thảo Tâm



Trúc Anh



Suni Hạ Linh