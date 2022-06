Nhã Phương 'quê một cục' trước chồng vì con gái 3 tuổi

Your browser does not support the video tag.

Nhã Phương - Trường Giang kết hôn vào năm 2018. Đến đầu năm 2019, cặp đôi chào đón trái ngọt hôn nhân đầu lòng là một ái nữ, đặt tên thân mật Destiny.

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, ban đầu vợ chồng Trường Giang hạn chế chia sẻ hình ảnh chân dung con cái. Tuy nhiên khi Destiny được 3 tuổi, cặp đôi cũng dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ diện mạo, cuộc sống thường ngày.



Vẻ ngoài xinh xắn của ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương.

Sin

Theo Vietnamnet