Nhã Phương nghĩ gì khi xem Trường Giang diễn cảnh yêu?

Clip Nhã Phương chia sẻ khi xem cảnh tình cảm của Trường Giang và Hoa hậu Tiểu Vy.

Điều đặc biệt nhất trong buổi họp báo phải kể đến màn xuất hiện của Anh Tú trong vai trò ca sĩ. Anh đảm nhận trọng trách trình bày nhạc phim do chính Trường Giang sáng tác. Đây là tiết mục được giữ bí mật cho đến phút chót.

Thanh Hòa

Theo VietNamNet