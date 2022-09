Nhã Phương lần đầu gặp Quân A.P đã 'thảng thốt' vì quá đẹp trai

Đặc biệt, nữ diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ cảm xúc của mình sau khi xem MV Đáp Án Cuối Cùng, cô bộc bạch: "Đầu tiên, Phương muốn chúc mừng MV xem rất cuốn hút và đầu tư chỉn chu, nói về người em này thì vào lần đầu tiên gặp Quân A.P, khi đó Quân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn rất đẹp trai, dễ thương, Phương đã phải thốt lên 'sao đẹp trai dữ vậy trời', Phương cứ thảng thốt như vậy.

Trong đầu Phương lúc nào cũng thấy Quân như một em bé, chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành để che chở, hình ảnh của Quân hợp với một tình yêu thanh xuân. Nhưng sau khi xem xong MV này, Phương nhận ra Quân cũng trưởng thành, cũng đàn ông lắm, Phương rất thích"



Nhã Phương đến chúc mừng Quân A.P và dành cho anh nhiều lời khen