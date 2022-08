Nhã Phương đi mua đồ bầu cùng Thúy Ngân ở Đà Lạt

Mới đây, đoạn clip Nhã Phương và Thúy Ngân bị bắt gặp đi mua đồ sida (đồ second hand) tại Đà Lạt thu hút sự chú ý của dân mạng. Ngoài visual xinh xỉu của cặp chị em thân thiết, việc bà xã Trường Giang ướm thử rồi "chốt đơn" một chiếc quần bầu khiến dân mạng bán tín bán nghi về việc cô có bầu lần 2.

Đoạn clip Nhã Phương và Thúy Ngân mua quần bầu được một tài khoản mạng chia sẻ.