Nhà ở xã hội - điểm 'bấu víu' cuối cùng cho giấc mơ an cư của người thu nhập thấp

Thị trường khan hiếm căn hộ thương mại giá rẻ, người thu nhập thấp phải “bấu víu” vào các dự án nhà ở xã hội. Số lượng người nộp hồ sơ lớn gấp nhiều lần so với số căn hộ bán ra. Giấc mơ an cư của người dân sẽ được quyết định qua những lần bốc thăm may rủi.

Nhà ở xã hội tăng giá nhiều lầu sau khi đưa vào sử dụng

Các căn nhà ở xã hội dù đã được sử dụng từ 5 - 10 năm hiện nay đang được rao bán gấp nhiều lần so với thời điểm ban đầu. Giá bán của các căn nhà ở xã hội tại thị trường thứ cấp hiện quanh mức giá 30 triệu đồng/m2. Như dự án nhà ở xã hội Ecohome (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được bàn giao từ năm 2020, giá bàn từ chủ đầu tư khoảng 16,5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, hiện nay nhiều căn nhà ở xã hội tại dự án này đang được rao bán lại với mức giá 30 - 34 triệu đồng/m2, tăng gấp 2 lần so với trước.

Dự án nhà ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) được mở bán từ 2016 với giá 14 triệu đồng/m2. Dự án được bàn giao và đi vào sử dụng từ năm 2017 tới nay, giá bán thứ cấp hiện tại ở mức giá từ 32 - 35 triệu đồng/m2…