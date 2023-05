Nhà ở phố cổ Hội An đua nhau rao bán

Do tài chính khó khăn, nhiều chủ nhà tại phố cổ Hội An hiện rao bán với giá khoảng 50-60 tỷ đồng. Dù mức giá này đã giảm 10% so với vài tháng trước, vẫn khó tìm khách mua.

Trải qua 2 năm đại dịch Covid-19, tình hình kinh doanh của những chủ nhà và khách thuê tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) không còn như trước. Thời gian gần đây, dù lượng khách du lịch đã trở lại, song nhiều chủ nhà vẫn không cầm cự được, do đó, hàng loạt căn nhà tại phố cổ được đưa lên sàn rao bán. Bên cạnh đó, cùng với sự ảm đạm của thị trường bất động sản, mức giá những căn nhà này cũng đã giảm nhẹ khoảng 10% sau vài tháng không tìm thấy khách mua. Điển hình, căn nhà phố 2 tầng view sông nằm ngay mặt tiền đường Bạch Đằng, gần Cầu Chùa đang rao bán với giá 55 tỷ đồng , tương đương 550 triệu đồng/m2. Điều đáng nói là vài ngày trước đây, căn nhà này còn được rao bán với giá 60 tỷ đồng . Dù đã giảm 10%, mức giá này vẫn khiến nhiều người ''bất ngờ". Trao đổi với Zing, môi giới cho biết căn nhà phố 100 m2 này vẫn đang kinh doanh nhà hàng và có thể được cho thuê với giá là 180 triệu đồng/tháng. "Không có căn thứ 2 để so sánh, vị trí căn này nằm ngay trung tâm và luôn có lượng khách đông nhất phố cổ", người này khẳng định. Trong khi đó, một căn nhà khác cùng nằm trên tuyến đường này có diện tích lên đến 230 m2 chỉ có giá rao bán là 45 tỷ đồng . Hiện căn nhà vẫn được cho thuê kinh doanh làm nhà hàng. Cách đó khoảng 750 m, một căn nhà phố có tổng diện tích 230 m2 nằm trên đường Lê Lợi, có mặt tiền rộng 10,3 m đang được rao bán với giá 46 tỷ đồng . Đáng chú ý, căn này cũng được chủ nhà giảm giá khoảng 10% so với cuối tháng 2 năm nay và không giảm so với thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Vị trí căn nhà phố 2 tầng này nằm cách phố đi bộ khoảng 250 m. Môi giới cho hay trước đây căn này được khách thuê cũ kinh doanh tiệm vải. Tuy nhiên, sau thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát căn này tới nay vẫn để trống chưa cho thuê trở lại do chủ nhà ưu tiên bán nhà. Người này cũng khẳng định vị trí này nằm gần khu vực sầm uất, những nhà hàng bên cạnh đều luôn đông khách nên rất dễ cho trong việc tìm khách thuê. Nhiều căn nhà tại phố cổ Hội An được rao bán trên trang tin bất động sản. Ảnh: Batdongsan.

Trước tình hình này, chia sẻ với Zing, ông G.H., chủ một căn nhà trên phố cổ Hội An cho biết giá trên các trang rao bán hiện tại khá sát thực tế. "Sau dịch giá nhà tại đây đã giảm còn khoảng 50- 60 tỷ đồng /căn. Hiện tại, tuy lượng khách du lịch chưa phục hồi bằng giai đoạn trước Covid-19, nhưng hoạt động kinh doanh buôn bán trong khu vực này cũng đã có thể mang về 100-300 triệu đồng/tháng, tùy ngành nghề", ông cho biết. Nói với Zing, ông M.L. - một môi giới bất động sản lâu năm tại TP Hội An cho biết - trước đây chủ những căn này hầu hết là người dân sở hữu, tuy nhiên, do dịch bệnh kinh doanh khó khăn khiến nhiều người buộc phải chuyển nhượng để xoay xở tài chính. "Trong năm nay, giá thuê những căn này dao động khoảng 50-80 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do sức ép trả lãi vay ngân hàng, khó khăn tài chính nên khách thuê để kinh doanh chưa nhiều bằng thời điểm năm 2019", người này nói. Ông L. còn tiết lộ chủ của những căn nhà đang rao bán chủ yếu do thua lỗ từ đợt dịch đến nay. "Với những người này họ luôn cần số tiền lớn để xoay sở dòng vốn nên muốn bán luôn cả căn để xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nếu cho thuê phải ký hợp đồng dài hạn nên họ vẫn ưu tiên rao bán nhà hơn", ông nói.