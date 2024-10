Nhà ở nhiều tầng, nhà trọ chưa đảm bảo yêu cầu PCCC sẽ phải dừng hoạt động

Sau ngày 30/3/2025, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở nhà trọ chưa khắc phục xong, không đảm bảo an toàn về PCCC bị yêu cầu dừng hoạt động, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động. UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 5905/UBND-NC về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở nhà trọ. Thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở nhà trọ. Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đến nay, nhiều chủ cơ sở, chủ hộ gia đình chưa triển khai thực hiện; tỷ lệ cơ sở kinh doanh thuê trọ không đảm bảo an toàn về PCCC đã khắc phục xong tồn tại, thiếu sót rất thấp (46/579 cơ sở, đạt 7,9%). Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sát sao, quyết liệt tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, người đứng đầu thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của mình. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng hành cùng lực lượng Công an giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các chủ cơ sở, chủ nhà trọ tổ chức khắc phục tồn tại, thiếu sót về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Xem xét trách nhiệm, hạ danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân và người đứng đầu nếu vẫn để tình trạng chủ cơ sở chậm khắc phục, tỷ lệ cơ sở khắc phục xong tồn tại, thiếu sót thấp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần giao nhiệm vụ rõ ràng, có lộ trình, thời hạn hoàn thành từng nội dung nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc. Phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, tổ chức các hội nghị phổ biến, hướng dẫn cho người dân, chủ cơ sở và chủ hộ gia đình khắc phục tồn tại, thiếu sót về PCCC và CNCH. Các giải pháp phải được hoàn thành xong trước ngày 30/3/2025; sau ngày 30/3/2025, những cơ sở chưa khắc phục xong phải yêu cầu dừng hoạt động, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động. UBND tỉnh Bắc Giang giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh; đề xuất biểu dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt, phê bình, xem xét hạ xếp loại thi đua năm 2024 đối với tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý về công tác PCCC để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Duy Minh