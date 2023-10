Nhà nước tính chi 10.300 tỷ mua 8 trạm BOT thua lỗ nhưng chưa thể đàm phán

Đây là một nội dung được đề cập khá đậm nét trong báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn liên quan lĩnh vực giao thông vận tải.

Trong báo cáo này, Chính phủ nêu nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập của các dự án BOT do Bộ GTVT quản lý.

Nhiều dự án BOT cần bổ sung vốn Nhà nước để xử lý

Trong 54 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý đang thu phí, lũy kế doanh thu đến năm 2022 có 7 dự án doanh thu cao hơn so với hợp đồng, 43 dự án đạt 30-100% và 4 dự án đạt dưới 30%. Tính riêng năm 2022, có 6 dự án doanh thu cao hơn so với hợp đồng, 41 dự án đạt 30-100% và 7 dự án đạt dưới 30%.

Đề cập bất cập về vị trí trạm thu phí, Chính phủ cho biết sau khi thực hiện các giải pháp như di dời trạm về vị trí phù hợp, gộp trạm thu phí, thực hiện giảm giá cho các phương tiện khu vực lân cận trạm thu phí... hầu hết các dự án BOT đã thu phí ổn định.