Nhà - nơi bình yên gọi tên

Hay với anh Mạnh Quân (Cầu Giấy, Hà Nội), căn biệt thự tại khu đô thị hiện đại lại thể hiện cho lòng thành và sự báo hiếu đối với bậc sinh thành. Anh Quân chia sẻ: “Bố mẹ đã vất vả cả đời vì con vì cháu, nay khi cao tuổi nên được nghỉ dưỡng, an vui trong không gian xanh với thiên nhiên chan hòa, trong lành. Ngôi nhà này là lời cảm ơn chân thành tới đấng sinh thành, là mái ấm bình yên nhất để con cháu quây quần sum vầm với ông bà”.

Thấu hiểu và mong muốn san sẻ những khó khăn đó với cộng đồng, Cenhomes.vn phát động chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” nhằm giúp khách hàng lựa chọn được căn nhà ưng ý, phù hợp trong thời gian nhanh chóng và hỗ trợ thực hiện giao dịch an toàn, tiện lợi ngay trong mùa dịch thông qua nền tảng công nghệ số. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho người mua nhà sẽ được tổ chức trên nền tảng Cenhomes.vn, giúp sức cho nhiều gia đình có thêm cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước.

"Home now for Vietnam Stronger” mang tới cơ hội sở hữu nhà cho hàng ngàn gia đình

Ngoài chính sách đặc biệt của từng dự án, khách hàng còn có cơ hội tham dự sự kiện “Trúng nhà quá đã - Quên ngay dịch giã” với hình thức bốc thăm trúng thưởng bất động sản với tổng giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

Thêm vào đó, từ 02/09 - 15/10/2021 mỗi giao dịch thành công trong chương trình sẽ đóng góp 5 triệu đồng để tiếp sức cho cộng đồng trong việc phòng chống Covid-19, giúp khôi phục đời sống kinh tế - xã hội.

Thông tin chi tiết xem tại: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/

Doãn Phong