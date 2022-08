Nhà ngoại giao nước ngoài ở Mỹ bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng xóm

Một nhà ngoại giao của Nam Sudan tại Liên Hợp Quốc đã bị cảnh sát thành phố New York bắt giữ, sau khi người này bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng xóm. Nhưng sau đó, nhà ngoại giao nước ngoài đã được thả tự do, và không bị cáo buộc bất cứ tội danh nào do sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao.

Theo New York Daily News, ông Charles Dickens Imene Oliha (46 tuổi) bị cáo buộc xông vào căn hộ ở khu Upper Manhattan của người hàng xóm vào ngày 21/8 và cưỡng hiếp nữ nạn nhân 2 lần.

Nhà ngoại giao Nam Sudan ở Mỹ bị cáo buộc cưỡng hiếp hàng xóm nhưng đã được thả tự do nhờ quyền miễn trừ ngoại giao. (Ảnh: Facebook)

Người phụ nữ cho biết ông Oliha đã tán tỉnh cô trong lúc cô đi bộ cùng thú cưng và sau đó đi theo cô này về căn hộ dù cô đã từ chối, theo New York Post dẫn báo cáo của cảnh sát.