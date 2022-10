Nhà nghỉ ở Quy Nhơn một ngày đón 32 lượt khách mua dâm

Trước đó, khuya 12/6, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Ngô Mây kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoàng An (phường Ngô Mây) do Nguyễn Văn Thìn làm chủ. Tại đây, công an bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua, bán dâm.