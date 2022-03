Nhà nào cũng để trứng ở cửa tủ lạnh: Chuyên gia nói sai lầm, phải bảo quản trứng theo cách này mới chuẩn

Để ở cánh cửa tủ lạnh, trứng sẽ nhanh hỏng

Hầu hết các tủ lạnh đều được thiết kế ngăn để trứng ở ngay cánh cửa tủ. Vì vậy, người sử dụng luôn tin rằng đây là nơi tốt nhất để bảo quản trứng. Tuy nhiên, các chuyên gia điện lạnh lại không nghĩ như vậy. Để trứng ở cánh cửa tủ lạnh là một ý kiến tồi tệ.

Cửa tủ lạnh có nhiệt độ cao hơn hẳn so với phía bên trong. Vì vậy, trứng để ở cửa tủ lạnh sẽ nhanh hỏng hơn nhiều so với để ở các ngăn mát thông thường.



Chuyên gia Vlatka Lake thuộc công ty chuyên về bảo quản Space Station cho biết, cửa tủ lạnh là nơi có nhiệt độ không ổn định nhất trên thiết bị này. Nguyên nhân là do khi bạn đóng mở cửa tủ thường xuyên, thực phẩm để ở đây sẽ trở nên ấm hơn so với những thực phẩm được cất giữ ở các ngăn khác. Do đó, trứng được để ở cánh cửa tủ lạnh sẽ nhanh hỏng. Ngoài ra, việc đóng mở cửa tủ cũng tác động một lực lên cánh tủ. Lực từ cánh tủ truyền vào làm trứng bị lung lay, giảm sút chất lượng.