Nhà mạng ứng dụng AI tối ưu vùng phủ cho thuê bao rời phố về quê

Mặc dù lưu lượng cả 2 dịch vụ đều tăng so với ngày thường. Tuy nhiên so với cùng kỳ những năm trước, lưu lượng thoại đã giảm và lưu lượng data tăng mạnh.

Viettel chủ động quy hoạch và bắt tay vào triển khai các giải pháp đảm bảo mạng lưới từ trước Tết 1 tháng.

Năm nay, ước tính có khoảng 22,5 triệu lượt thuê bao di chuyển. Chỉ tính đến hết ngày 27 tháng 12 âm lịch, Viettel đã ghi nhận tổng cộng 11 lượt triệu thuê bao tương đương gần 8 triệu khách hàng di chuyển.

Dự kiến ngày 28 tết sẽ ghi nhận 3 triệu lượt thuê bao di chuyển tăng gấp 3,5 lần so với ngày thường. Đây là ngày cao điểm nhất trong đợt nghỉ tết năm nay. Trong đó, 5 tỉnh ghi nhận thuê bao di chuyển nhiều nhất là An Giang, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá. Số lượng thuê bao di chuyển về các tỉnh này chiếm khoảng 25%-40% thuê bao tại tỉnh trong ngày thường.

Để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất, cũng như giải quyết được bài toán thuê bao dịch chuyển và tập trung đông tại các điểm lễ hội, Viettel đã chủ động bổ sung khoảng 1.500 giải pháp/tỉnh để bổ sung tài nguyên.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán này, Viettel đã ứng dụng AI trong việc tối ưu chất lượng mạng. Cụ thể, ứng dụng XO do chính các kỹ sư Viettel Networks phát triển có khả năng tự động tối ưu vùng phủ, tự động đưa ra cảnh báo, giải pháp và thực hiện hành động để đảm bảo vùng phủ tốt nhất.