Nhà mạng tận dụng thế mạnh hạ tầng để sản xuất camera

Thảo luận tại tọa đàm “Tiêu chuẩn nào cho camera make in Vietnam?” do VietNamNet tổ chức mới đây, ông Khương Duy, Giám đốc Trung tâm Camera, Viettel High Tech nhận định, các nhà mạng với ưu thế tập khách hàng lớn đang sử dụng dịch vụ có rất nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận khách hàng để đưa các sản phẩm camera ra thị trường. Viettel High Tech tham gia thị trường camera với định hướng xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng và toàn diện cho tập khách hàng hộ gia đình đang sử dụng dịch vụ FTTH. Viettel High Tech mong muốn cung cấp sản phẩm đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng với sản phẩm Make in Vietnam by Viettel: hệ thống quản lý và lưu trữ tại Viettel, các tính năng thông minh do người Việt nghiên cứu phát triển và làm chủ. Việc các nhà mạng tham gia sản xuất Camera AI sẽ mang nhiều lợi ích cho người dùng khi lựa chọn sản phẩm, yên tâm về bảo mật thông tin cá nhân với chi phí tối ưu và được sử dụng kèm theo với những dịch vụ viễn thông khác.

Tuy nhiên, Viettel High Tech không tập trung cuộc chiến về giá, giá trị mang lại không chỉ là bản thân sản phẩm camera mà là cả một giải pháp, nền tảng, hệ sinh thái nhằm mục đích mang đến nhiều giá trị gia tăng cho người dùng. Đặc biệt, doanh nghiệp chú trọng vào tính năng an toàn cho người dùng cá nhân, bảo mật an toàn trong xây dựng giao thông thông minh, đô thị thông minh, phục vụ cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…