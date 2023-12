Nhà mạng sẽ chặn không cho điện thoại 'cục gạch' 2G mới nhập mạng

Theo thông tư này, kể từ tháng 7/2021, các thiết bị không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật sẽ không được nhập khẩu, sản xuất trong nước.

Các thiết bị không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật nhập khẩu trái phép (nhập lậu) từ ngày 1/7/2021 cho đến nay cũng không được lưu thông, phân phối, mua bán trong nước.

Các thiết bị không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật có thể kể đến là các máy điện thoại di động sử dụng công nghệ 2G, 3G hoặc sử dụng đồng thời công nghệ 2G và 3G nhưng không tích hợp công nghệ 4G.

Đến tháng 8/2023, Bộ TT&TT cũng đã có văn bản hướng dẫn 63 Sở TT&TT trên cả nước về việc kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.

Bộ TT&TT đề nghị các Sở TT&TT chủ động rà soát, và dựa theo tình hình thực tế để lên kế hoạch kiểm tra chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh mô hình chuỗi, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đơn lẻ, đảm bảo không còn máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only lưu thông trên địa bàn.

Các Sở TT&TT tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an... để kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only vi phạm quy định.