Nhà mạng phải có giải pháp bảo vệ người dùng ở mức cơ bản

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 25/12, các nhà mạng Viettel, VNPT... phải triển khai giải pháp an toàn thông tin trên thiết bị mạng cung cấp tới hộ gia đình, tổ chức để bảo vệ người dùng ở mức cơ bản. Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2024, so với Nghị định 72 năm 2013, Nghị định 147 đã bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định pháp luật về quản lý Internet và thông tin trên mạng, với mục đích khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn quản lý những năm vừa qua. Một nội dung nổi bật của Nghị định 147, theo đại diện Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT), là việc bổ sung quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông trong một số việc. Cụ thể là, các doanh nghiệp phải triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện thông tin vi phạm pháp luật; cung cấp thông tin thuê bao có dấu hiệu vi phạm pháp luật; ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật khi có yêu cầu; tham gia giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ Internet với các tổ chức, cá nhân; bổ sung biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ Internet với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ TT&TT và Bộ Công an. Một điểm mới quan trọng của Nghị định 147 là quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ các khách hàng của mình. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Theo ông Trần Quang Hưng, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), một điểm mới quan trọng tại Nghị định 147 là quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ các khách hàng của mình. Cụ thể, khoản 5 Điều 80 của Nghị định mới nêu rõ, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm triển khai các giải pháp trên thiết bị truy cập mạng do doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng để bảo vệ người dùng không truy cập vào các nguồn thông tin vi phạm pháp luật, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin mạng; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin và Cục A05 (Bộ Công an). Với quy định trên, các nhà mạng như Viettel, VNPT... sẽ phải triển khai các giải pháp an toàn thông tin trên các thiết bị mạng cung cấp tới hộ gia đình cũng như các cơ quan, tổ chức để bảo vệ an toàn cho người dùng ở mức cơ bản. “Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với VNPT và Viettel để triển khai các yêu cầu mới nêu trên. VNPT đã thử nghiệm được khoảng 2 tháng. Viettel cũng bắt đầu triển khai cho khách hàng, người dùng trong tháng 11”, ông Trần Quang Hưng cho hay. Thực hiện quy định mới tại Nghị định 147, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải triển khai các giải pháp trên thiết bị truy cập mạng cung cấp cho người sử dụng để bảo vệ an toàn cho họ. Ảnh minh họa: Internet Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Chủ tịch Công ty SCS, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA Ngô Tuấn Anh cũng cho rằng, quy định luật hóa việc nhà mạng phải cung cấp khả năng kích hoạt các dịch vụ an toàn thông tin trên thiết bị cung cấp cho khách hàng của mình là một nội dung đáng chú ý tại Nghị định 147. Ông Ngô Tuấn Anh phân tích: Hiểu một cách đơn giản, thời gian tới, khi sử dụng dịch vụ Internet của các nhà mạng, người dân sẽ được cung cấp thêm dịch vụ an toàn thông tin mạng mức cơ bản. Cùng với đó, khi có nhu cầu dùng dịch vụ an toàn thông tin mức nâng cao, người dùng cũng có thể kích hoạt sử dụng được ngay. “Tôi cho rằng phương thức bảo vệ này sẽ rất hiệu quả, vì chúng ta đảm bảo an toàn thông tin từ các hộ gia đình, công ty. Như vậy, thay vì tập trung xử lý tại trung tâm, sẽ bảo vệ người dân tại từng ngôi nhà. Đây cũng là xu hướng mà nhiều nhà mạng trên thế giới đã triển khai”, ông Ngô Tuấn Anh nhấn mạnh. Chia sẻ quan điểm từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Cường, đại diện Trung tâm An toàn thông tin của tập đoàn VNPT nhận định: Quy định về trách nhiệm của nhà mạng trong việc bảo vệ an toàn thông tin cho người dùng sẽ có tác động rất lớn. Tuy vậy, vấn đề quan trọng là phải làm thế nào để sớm triển khai được quy định mới này vào cuộc sống. Với VNPT, thực hiện quy định tại Nghị định 147, tập đoàn sẽ phải cung cấp một phiên bản miễn phí cho người dùng, bên cạnh gói dịch vụ an toàn thông tin Family Safe đang cung cấp hiện nay với mức giá 20.000 đồng/tháng. Đại diện Trung tâm An toàn thông tin VNPT cũng cho hay, phiên bản Family Safe đã đáp ứng được yêu cầu của Nghị định 147. Tuy nhiên, để có thể cung cấp miễn phí đến 8 triệu người dùng dịch vụ Internet của tập đoàn là một thách thức lớn. "Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị từ việc cơ sở hạ tầng và đội ngũ triển khai. VNPT có đội ngũ trên toàn quốc nhưng việc đào tạo sử dụng dịch vụ cho đội ngũ kỹ thuật, hỗ trợ cũng cần chuẩn bị rất nhiều. Hy vọng rằng VNPT có thể triển khai phiên bản miễn phí từ năm sau”, ông Nguyễn Hữu Cường chia sẻ.