Nhà mạng 'lấn sân' sản xuất camera Make in Vietnam

Theo ông Nguyễn Minh Đức, CEO Cyradar, hiện camera giám sát không chỉ được dùng ở hộ gia đình mà các đô thị thông minh cũng có kế hoạch lắp đặt. Vì vấn đề an toàn, an ninh thông tin nên đặt ra bài toán làm chủ công nghệ và sản xuất camera ở Việt Nam. Bên cạnh đó, phải tính đến yếu tố lưu trữ thông tin người dùng và xử lý video tại Việt Nam, bởi Luật An ninh mạng cấm lưu trữ thông tin ở nước ngoài. Ông Nguyễn Minh Đức cũng cho rằng, đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước phải thiết lập tiêu chuẩn về an toàn và tổ chức đánh giá, cấp phép cho các loại camera lưu hành trên thị trường.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lumi Việt Nam nhận định, đối với những thương hiệu Việt Nam, nếu tự nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm, thì chắc chắn đều hướng tới đảm bảo an toàn bảo mật cho khách hàng.