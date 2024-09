Nhà mạng đã khôi phục thông tin liên lạc sau siêu bão số 3

Viettel, VNPT và MobiFone khẳng định hiện cơ bản đã khôi phục sự cố do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên, một số nơi chưa khôi phục được dịch vụ Internet băng rộng do mất điện và cột điện đổ gãy. Các nhà mạng đã điều hàng nghìn cán bộ kỹ thuật để khôi phục thông tin liên lạc sau siêu bão số 3. Ảnh: VT Chia sẻ với PV VietNamNet về việc khắc phục hậu quả bão số 3 tại tâm bão Quảng Ninh, bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh, cho biết hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục mạng di động cơ bản đã hoàn thành. Mạng Internet của các nhà mạng cung cấp cho khách hàng cũng đã được khôi phục trên 90%. Hiện tại vẫn còn một số cây và cột điện bị đổ gãy, vì vậy các nhà mạng vẫn đang tiếp tục khắc phục. “Tại các khu vực trung tâm thành phố và huyện thị, mạng VinaPhone đã hoạt động tốt sau khi bão số 3 đổ bộ do nhà mạng này đã được ngầm hóa, nên ít bị ảnh hưởng hơn. Tuy nhiên, tại những khu vực hải đảo, mạng Viettel đã đảm bảo thông tin liên lạc,” bà Lê Ngọc Hân nói. Ông Đặng Anh Sơn, Tổng Giám đốc VNPT Net, cho hay khi bão Yagi đổ bộ, VNPT đã điều động đội ngũ kỹ thuật để xử lý kịp thời. Tổng Giám đốc Tập đoàn đã giao nhiệm vụ cho VNPT Net tổng chỉ huy, điều hành toàn bộ công tác khắc phục hạ tầng mạng lưới viễn thông. Điểm đặc biệt trong quá trình khắc phục thiên tai lần này là việc kết nối roaming giữa các nhà mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel, với tổng số thuê bao roaming lên đến 142.585. Khi bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh, năng lực và chất lượng mạng VinaPhone một lần nữa được thể hiện mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu dịch vụ và hình ảnh của VNPT, đồng thời chia sẻ cùng các mạng khác, coi trọng trải nghiệm khách hàng và chung tay cùng cộng đồng vượt qua thiên tai. “Trước đây, khi thiết kế hạ tầng viễn thông, chúng tôi đã đầu tư máy phát điện dự phòng cho các trạm phát sóng, nên khi xảy ra sự cố mất điện trên diện rộng, máy phát điện đã phát huy hiệu quả tức thì. Bên cạnh đó, mạng cáp truyền dẫn của VNPT đã được ngầm hóa, giúp tránh được sự cố do cây đổ và gãy cột điện làm mất liên lạc. Nếu cáp trục bị sự cố có thể gây mất liên lạc cho hàng chục trạm thu phát sóng, nhưng nhờ đầu tư ngầm hóa từ trước, VNPT đã giảm thiểu được rủi ro này. Các nhà trạm của VNPT cũng đã được xây dựng kiên cố ở vị trí cao nên không bị ngập nước,” ông Đặng Anh Sơn cho biết. Tính đến thời điểm này, VNPT Net và các viễn thông tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thông tin di động bị sự cố do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 tại các tỉnh/thành phố như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên… Trong tổng số 66 anten bị gãy đổ do bão, VNPT Net cùng các viễn thông tỉnh đã hoàn thành xử lý 54 cột bằng các giải pháp kỹ thuật; 5 vị trí đã được tăng cường bằng trạm dã chiến. Mạng cáp truyền dẫn của VNPT đã được ngầm hóa, giúp tránh được sự cố do cây đổ và gãy cột điện làm mất liên lạc. Ảnh: VNPT “Hiện dịch vụ di động đã được khôi phục hoàn toàn. Những tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 cũng đã được khắc phục nhanh chóng và đảm bảo thông tin liên lạc. Tuy nhiên, mạng truyền dẫn và mạng Internet băng rộng đến một số hộ gia đình ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương vẫn đang tiếp tục được khôi phục do số lượng cột điện bị đổ gãy và cây đổ quá lớn, thậm chí một số nơi vẫn chưa có điện. VNPT vẫn đang huy động lực lượng nhân sự để hỗ trợ những địa phương này. Theo kế hoạch, đến ngày 30/9, VNPT sẽ khắc phục xong sự cố do bão số 3 gây ra,” ông Đặng Anh Sơn cho biết. Đại diện Viettel cho biết, sau khi bão số 3 đổ bộ và gây thiệt hại lớn về hạ tầng cho các nhà mạng, Viettel đã điều động nhân sự để nhanh chóng khắc phục sự cố mất liên lạc. Bằng cách kết nối các tuyến viba – truyền dẫn vô tuyến tạm thời thay thế cho tuyến cáp, Viettel là nhà mạng đầu tiên khôi phục sóng di động chất lượng cao, ổn định trên toàn bộ xã đảo, huyện đảo bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Việc khôi phục liên lạc tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng, đặc biệt quan trọng vì đây là đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược trong quốc phòng và an ninh. Trước đó, ngày 16/9, các đội kỹ thuật của Viettel tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đã thiết lập hệ thống thông tin liên lạc kết nối 5 xã đảo (Bản Sen, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Quan Lạn, Minh Châu) để khôi phục liên lạc khẩn cấp cho chính quyền địa phương trong điều kiện chưa có điện. Người dân Quảng Ninh trợ giúp kỹ thuật viên Viettel sửa chữa mạng lưới viễn thông bị ảnh hưởng do bão số 3. Ảnh: Thọ Trần. Nhờ sự hỗ trợ khắc phục kết nối thông tin từ Viettel, không chỉ hệ thống mạng trên đất liền mà cả việc kết nối thông tin giữa các xã đảo và UBND huyện Vân Đồn đã được khôi phục kịp thời, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và hỗ trợ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành khắc phục hậu quả bão. Đại diện Viettel cho biết, đến nay, trong đợt mưa lớn và ngập lụt diện rộng ở Bắc Bộ sau bão Yagi, hạ tầng mạng viễn thông đã bị ảnh hưởng nặng nề do mất điện, làm gián đoạn vận hành các trạm phát sóng, sạt lở đất làm đứt cáp truyền dẫn kết nối giữa các trạm và các tỉnh thành. Các sự cố gián đoạn thông tin này cũng khó khắc phục hơn do lũ lụt hoặc các tuyến đường bị chia cắt. Đến ngày 12/9, Viettel đã khôi phục liên lạc di động tại toàn bộ các tỉnh miền núi phía Bắc. Số vị trí trạm và tuyến cáp bị gián đoạn thông tin trong mạng lưới tại các tỉnh này hiện còn dưới 5%, chủ yếu ở các vị trí bị sạt lở nặng, cô lập hoàn toàn khỏi các tuyến đường và mất nhiều thời gian để tiếp cận. Mạng lưới Viettel cũng đã được khôi phục hoàn toàn tại các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Thái Nguyên… Chia sẻ về vấn đề này, ông Cao Anh Sơn, Tổng Giám đốc Viettel Telecom, cho biết hiện Viettel đã khôi phục hoàn toàn mạng lưới tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3 và bắt đầu rút các đội kỹ thuật hỗ trợ ra khỏi các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra, MobiFone đã điều cán bộ nhân viên từ Trung tâm Mạng lưới miền Trung và Trung tâm Mạng lưới miền Nam lên đường chi viện hỗ trợ, ứng cứu thông tin cùng Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc. Ông Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc MobiFone, cho biết do MobiFone chỉ cung cấp dịch vụ di động tại các vùng bị ảnh hưởng bão lũ, nên việc khắc phục sự cố được triển khai nhanh chóng. Bên cạnh đó, mạng truyền dẫn của MobiFone cũng đã được ngầm hóa nhiều nên hạn chế được ảnh hưởng do đứt cáp. Đến thời điểm này, MobiFone chỉ tập trung vào việc cân chỉnh và tối ưu vùng phủ sóng, gia cố các trạm sau bão lũ.