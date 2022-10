Nhà khoa học người Việt có nghiên cứu ứng dụng AI được nhiều trang công nghệ Mỹ đưa tin

Chỉ trong nửa đầu năm nay, TS Trương Văn Tiến và các đồng nghiệp đã có hai bài báo được đăng tải trên tạp chí danh tiếng Nature Machine intelligence và IEEE Robotics and Automation Letters.

Đó là các bài báo có tên: Automatic strain sensor design via active learning and data augmentation for soft machines (tạm dịch: Thiết kế cảm biến tự động cho robot mềm dựa trên mô hình máy học và tăng cường dữ liệu) của TS Trương Văn Tiến cùng các đồng nghiệp tại ĐH Công nghệ và Thiết kế Singapore, ĐH quốc gia Singapore và ĐH Maryland, được đăng tải trên tạp chí Nature Machine intelligence hồi tháng 1.

Và bài báo có tên NN-based Predictive model for a Batoid-inspired Soft Robot (tạm dịch: Xây dựng thuật toán điều khiến robot mềm dựa trên mạng nơ ron sâu) được đăng tải trên tạp chí IEEE Robotics and Automation Letters hồi tháng 4.

Sau đó, cả hai bài báo này sau đó được nhiều trang công nghệ ở Mỹ như Techexplore, Techbriefs, Eurekalert, Azorobotics, Spacedaily dẫn lại hoặc đưa tin.

Robot mềm sử dụng vật liệu tiên tiến có thể biến dạng thay vì liên kết cứng, cung cấp tính linh hoạt mang lại sự tương tác giữa người và máy an toàn hơn khi va chạm so với robot cứng thông thường. Đây là công nghệ mới đang được các nước phát triển đầu tư mạnh và được ứng dụng trong y sinh, quân sự và dân sự.

TS Trương Văn Tiến cùng các đồng nghiệp tại ĐH Công nghệ và Thiết kế Singapore đã phát triển ra mô hình AI mới dựa trên Deep Neural Network (DNN) có thể dự đoán chuyển động mong muốn của robot mềm.