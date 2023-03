Nhà hàng Hàn Quốc bị kiện vì bán súp kèm chuột chết

Trong đơn kiện nhà hàng Gammeeok, vợ chồng Lucero-Lee cho rằng trải nghiệm tồi tệ này khiến họ kinh sợ đến phát ốm, nôn mửa và phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Sự việc này đã được báo cáo lên Sở Y tế Thành phố New York và cơ quan này sau đó đã lệnh cho cửa hàng phải đóng cửa để điều tra.

Trên trang web của Sở Y tế Thành phố New York, nhà hàng Gammeeok bị xếp hạng "C" vì vi phạm các tiêu chuẩn vệ sinh như không bảo vệ thực phẩm khỏi “nguồn ô nhiễm tiềm ẩn” đến sự hiện diện của ruồi bẩn, hoặc “thực phẩm/rác thải/nước thải có liên quan đến ruồi (FRSA).