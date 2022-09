Nhà giáo dục nổi tiếng: Muốn con thành công và hạnh phúc, cha mẹ cần dạy con 4 điều quan trọng sau

Cha mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và lối sống của trẻ, đặc biệt là phương pháp giáo dục và thói quen sống của họ. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, bởi vậy mọi hành vi của trẻ phần lớn học được từ người lớn. Cha mẹ có thói quen tốt , con lớn lên dễ thành công, ngược lại, cha mẹ có thói quen xấu, con lớn lên dễ hư hỏng.

Bà Esther Wojcicki (81 tuổi), nhà báo, nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ - người phụ nữ được cả thế giới biết đến là người mẹ tuyệt vời đã nuôi dạy nên ba cô con gái thành tài, với các phương pháp giáo dục đặc biệt. Trong đó, cô Susan Wojcicki (51 tuổi) là CEO Youtube, được xếp hạng 7 trong danh sách "Phụ nữ quyền lực" năm 2018. Con gái thứ hai Janet, 49 tuổi, hiện là giáo sư về nhi khoa và dịch tễ tại Đại học California. Con út Anne, 46 tuổi, là CEO công ty nghiên cứu gen 23andme.



Bà Esther Wojcicki, người mẹ vĩ đại đã nuôi dạy 3 con gái thành tài (Ảnh: Fortune)

Với những phương pháp giáo dục tiên tiến, Esther Wojcicki đã tổng kết kinh nghiệm dạy con trong cuốn sách "How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results" (Cách nuôi dạy những người thành công: Bài học đơn giản cho những kết quả bất ngờ). Dù ba cô con gái của bà đều có địa vị cao trong xã hội, nhưng với tư cách là một người mẹ, bà luôn khẳng định việc học giỏi không làm các con hạnh phúc.

Bà cho rằng, cha mẹ biết dạy con những giá trị làm người sẽ quan trọng hơn nhiều so với kiến thức trên lớp, nhưng những giá trị này thường bị hầu hết các bậc cha mẹ bỏ qua. Có 4 điều sau đây mà bà Esther Wojcicki khuyên cha mẹ nên dạy con từ khi còn nhỏ, nếu muốn con lớn lên thành công:

1. Dạy con đức tính trung thực

Người xưa chẳng phải tự nhiên có câu: "Lời nói thật đáng giá ngàn vàng", tuy nhiên, hiện nay có nhiều bậc cha mẹ thường bỏ qua khi phát hiện con nói dối.

Họ xem nhẹ và cho qua khi biết con nói dối, vì cho rằng việc trẻ đôi lúc nói dối là điều bình thường, thậm chí đó là một phần tất yếu trong sự phát triển nhân cách của con mình. Có người còn cho rằng, trẻ con biết nói dối là dấu hiệu của một đứa trẻ thông minh, lanh lợi.