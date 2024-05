'Nhà dột từ nóc' và những bi kịch chưa hồi kết ở Man Utd

3 giờ sau khi trận đấu kết thúc, các nhân viên dọn vệ sinh vẫn chưa thể dọn dẹp vì ngập nặng. "Thật khó tin đây là sân vận động của đội bóng giàu có nhất hành tinh", một tài khoản bình luận trên mạng xã hội. Sự cố này là biếm họa sống động về thực trạng của Man Utd, như một tài khoản khác bình luận: "Nhà dột từ nóc".

Sự cố hy hữu tại Old Trafford không hề là tai nạn. Phần mái bị vỡ do sân bóng của Man Utd từ nhiều năm nay không được duy tu, bảo dưỡng đúng mức và bị xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều người hâm mộ đến sân cổ vũ cũng than phiền hàng ghế trên khán đài quá bẩn và cũ kỹ. Theo báo giới Anh, Old Trafford còn bị gạt ra khỏi hồ sơ đăng cai Euro 2028 do không đảm bảo chất lượng.

Không chỉ mái che khán đài, đội hình Man Utd cũng "thủng lỗ chỗ". Quỷ đỏ thành Manchester sau khi đánh bại Newcastle, đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ có 57 điểm sau 37 vòng đấu, kém top 4 tới tận 11 điểm và không còn hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Kết quả tệ hại như vậy không còn lạ lẫm với đội chủ sân Old Trafford. Từ khi Sir Alex Ferguson về hưu, Quỷ đỏ thành Manchester không còn giữ được vị thế ông lớn. Vô địch Premier League hay Champions League chỉ còn trong giấc mơ.

Mùa giải 2023-24 này, những "lỗ thủng" trong đội hình Man Utd càng lộ rõ, đặc biệt nơi hàng phòng ngự. Sau hai trận đấu với Arsenal và Newcastle trên sân nhà, Man Utd đã nhận tổng cộng 84 bàn thua trên mọi đấu trường, nhiều nhất kể từ mùa 1970-71.

So sánh với chính đối thủ Arsenal để thấy rõ sự chênh lệch. "Pháo thủ" thành London mới chỉ nhận 28 bàn thua tại Ngoại hạng Anh, ít hơn phân nửa "Quỷ đỏ" thành Manchester (58 bàn). Trong đó, số bàn thua của thầy trò HLV Ten Hag trong năm 2024 đã nhiều hơn thầy trò Arteta tới 16 bàn. Số liệu này cho thấy hàng thủ Man Utd càng ngày càng tệ.

Không chỉ là bàn thua, hệ thống phòng ngự của Man Utd phải hứng chịu số pha dứt điểm nhiều gấp ba lần so với Arsenal (328 so với 146), nếu chỉ tính số pha dứt điểm trúng đích là 102-32.

Tổng quát hơn, xét về chỉ số phòng ngự, Man Utd thuộc nhóm yếu kém nhất Premier League, với bàn thua dự kiến lên tới 64.48xG (đứng thứ 16), trong khi bàn thua dự kiến của Arsenal chỉ có 27,29 (thấp nhất giải).