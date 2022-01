Nhà đầu tư ngoại mà ông chủ Tân Hoàng Minh nhắc tới trong ‘tâm thư’ là ai?

Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa cho biết sẽ có văn bản chính thức gửi Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Tp. HCM đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tập đoàn này cũng cho biết sẽ chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trước đó, như VietTimes từng đề cập, ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh – đã có bức ‘tâm thư’ đề cập tới mức giá trúng 24.500 tỉ đồng của CTCP Ngôi Sao Việt cho lô đất 3-12 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm là “mức giá cao bất ngờ” mà ông không bao giờ nghĩ đến trước khi tham gia đấu giá. Vị Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận kết quả trúng đấu giá có thể dẫn đến “những hệ luỵ không tốt”.

Trong thư, ông Dũng kể lại rằng khi tham gia đấu giá, có nhiều nhà đầu tư trả giá cao đến 20.000 tỉ đồng rồi bỏ cuộc, chỉ còn một nhà đầu tư ngoại. Lo ngại mảnh đất đẹp nhất Thủ Thiêm về tay nước ngoài, và vì ‘trào lên lòng tự hào dân tộc’, ông Dũng quyết định trả giá cao hơn 3%, tương đương 700 tỉ đồng, để trúng thầu.

Được biết, nhà đầu tư đã tham gia cuộc đấu giá không khoan nhượng với thành viên của Tân Hoàng Minh và trả giá áp chót là CTCP Capital One Financial (Capital One Financial).

Theo tìm hiểu của VietTimes, Capital One Financial được thành lập từ tháng 9/2018, đặt trụ sở tại tòa nhà Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM, do ông Trương Hồng Võ (SN 1970) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Capital One Financial có quy mô vốn điều lệ ở mức 1.500 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm 3 thể nhân: Ông Trương Hồng Võ (sở hữu 40% VĐL), ông Lâm Xương Diệu (sở hữu 26,7% VĐL) và ông Lý Vĩ Hiền (sở hữu 33,3% VĐL). Cả 3 cổ đông của Capital One Financial đều là người gốc Hoa.

Như VietTimes từng đề cập, Capital One Financial có nhiều dấu hiệu dẫn về một 'đế chế' bất động sản - tài chính danh tiếng ở khu vực phía Nam, sở hữu một danh mục dự án đồ sộ trên con phố đắt đỏ bậc nhất tại quận 1, Tp. HCM.

Không những vậy, bóng dáng của tập đoàn này cũng được thể hiện ở các pháp nhân khác là CTCP Dream Republic và CTCP Sheen Mega. Đây cũng là những nhà đầu tư trúng đấu giá trong đợt đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm hôm 10/12/2021 gây xôn xao dư luận./.