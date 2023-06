Nhà đất phố cổ Hà Nội vọt lên bậc mới, 1m2 giá bằng cả căn chung cư

Lượng quan tâm tìm kiếm nhà mặt phố ở phố cổ Hà Nội giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá rao bán nhà mặt phố tại các tuyến phố cổ Hà Nội tuy giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn tăng 8% so với mức trước dịch Covid-19 (năm 2019).

Đơn cử, dữ liệu trung bình ba tháng 3, 4 và 5/2023, so với cùng kỳ các năm trước tại một số tuyến phố cổ Hà Nội cho thấy, giá rao bán nhà mặt phố Lò Sũ năm 2023 là 1,058 tỷ đồng/m2 và năm 2019 là 972 triệu đồng/m2. Hay phố Hàng Buồm giá rao bán trung bình 3 tháng năm 2023 là 924 triệu đồng/m2, trong khi năm 2019 là 706 triệu đồng/m2…

(Nguồn: Batdongsan.com.vn. Biểu đồ: Nguyễn Lê)

Nhận định về phân khúc nhà phố cổ Hà Nội, chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc của Batdongsan.com.vn cho hay, nhà trên các tuyến phố cổ Hà Nội chủ yếu phục vụ mục đích kinh doanh ăn uống, khách sạn, các dịch vụ du lịch cho khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, một trong những tín hiệu thể hiện “sức khỏe” của phân khúc bất động sản này là số lượng khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.

“Lượng khách du lịch hiện tại đã cải thiện hơn so với năm ngoái nhưng vẫn chưa thể phục hồi về mức trước dịch Covid-19. Quý I/2023, Hà Nội đón gần 5,9 triệu lượt khách du lịch, trong khi cùng kỳ năm 2019, con số này là gần 7,5 triệu lượt.

Với xu hướng như vậy, tôi nhận định trong 3 - 6 tháng tới, mặt bằng giá nhà phố ở phố cổ Hà Nội sẽ đi ngang và lượng giao dịch khó có sự cải thiện.

Tuy nhiên, trong dài hạn 3- 5 năm tới, khi nền kinh tế quay trở lại bình thường, ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn, nhà phố tại phố cổ Hà Nội vẫn là một trong những phân khúc tiềm năng. Mặt bằng giá cũng như giao dịch sẽ tăng trưởng tốt hơn”, ông Quốc Anh nhận định.