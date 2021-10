Nhà đài gây tranh cãi khi làm mờ mặt Kim Seon Ho: Liệu có quá khắt khe?

Trong tập phát sóng ngày 22/10 vừa qua của chương trình Hong Jin Kyung's Glorious Life As A Devotee, nhiều khán giả nhận ra khuôn mặt của Kim Seon Ho đã bị ê-kíp xử lý làm mờ. Cụ thể, chương trình đã sử dụng cảnh quay từ phim "Start Up (Khởi Nghiệp)" để làm dữ liệu so sánh với phim "The Founder" nên quyết định che hết sự hiện diện của ngôi sao đang vướng scandal.