Nhà chật mấy cũng không đặt tủ lạnh ở 3 vị trí này: Vừa hao năng lượng vừa ảnh hưởng tới phong thủy!

Theo quan điểm phong thủy, bếp đại diện cho nguyên tố "Lửa" trong khi tủ lạnh tượng trưng cho nguyên tố "Nước". Sự đối kháng giữa hai nguyên tố này có thể gây mất cân bằng năng lượng trong nhà, ảnh hưởng đến sự hòa thuận và vận may của gia đình. Khía cạnh khoa học cũng ủng hộ quan điểm này với lý do rằng việc đặt tủ lạnh gần bếp có thể làm tăng tiêu thụ năng lượng của tủ lạnh do phải làm việc nhiều hơn để giữ lạnh.



Ảnh minh họa

Không nên đặt tủ lạnh đối diện hoặc quá gần cửa ra vào

Theo phong thủy, cửa ra vào là khu vực có sự luân chuyển năng lượng mạnh mẽ, và một thiết bị lớn như tủ lạnh có thể ngăn chặn dòng chảy của năng lượng này, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe và tài chính.