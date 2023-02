Nhà báo Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ, Đặng Anh Quân đối diện hình phạt nào?

Ông Trần Văn Sỹ tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM cho biết từ Hiến pháp đến hệ thống pháp luật Việt Nam quy định mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, được nói những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, tự do ngôn luận phải tuân thủ pháp luật.

Ông Trần Anh Quân, ông Trần Văn Sỹ và bà Hàn Ni bị khởi tố tội danh được quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự hiện hành. Theo đó, người phạm tội có hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.