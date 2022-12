Theo đó, nhà báo Dejevsky đã viết trong một bài báo cho The Independent của Anh hôm 8/12 rằng, yêu cầu của Nga trong lĩnh vực an ninh quốc tế là lý do bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, điều này là hợp pháp và hợp lý.

“Chỉ khi nào Nga cảm thấy an toàn trong biên giới hậu Xô Viết thì các nước láng giềng mới cảm thấy an toàn trong biên giới của họ”, nhà báo lập luận.

Bà Dejevsky lưu ý rằng để đảm bảo sự ổn định của lục địa, cần phải hình thành các cơ chế ngăn ngừa xung đột mới.

Theo nhà báo, các bên nên được hỗ trợ bởi nguyên tắc kiểm soát vũ khí. Bà Dejevsky nhấn mạnh, cho đến khi những điều kiện như vậy được tạo ra, mối đe dọa của các cuộc chiến mới, bao gồm cả chiến tranh hạt nhân, vẫn còn ở châu Âu.