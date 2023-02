'Nhà bà Nữ' khởi chiếu tại phòng vé quốc tế trong tháng Ba

Cụ thể, phim khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 3/3, tại Australia và Singapore từ ngày 9/3, Canada từ ngày 10/3. Bên cạnh đó, ê-kíp cũng xác nhận sẽ chiếu phim tại New Zealand nhưng chưa có lịch chính thức.

Tiêu đề tiếng Anh của "Nhà bà Nữ" sẽ là "The house of no man" (tạm dịch: Ngôi nhà không có người đàn ông). Thời lượng phim là 102 phút, bằng độ dài với bản phim chiếu trong nước.